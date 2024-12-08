- Вторая часть чемпионата будет очень интересной. У "Спартака" хорошие шансы стать чемпионом, команда стала стабильной, все довольны. Но мы знаем другой "Спартак". Надеюсь, Станкович увидел, кто есть кто и выстроил системную игру, - передает слова Шавло "РБ Спорт".
На данный момент в чемпионате России лидирует "Зенит", у которого в активе 39 очков. На втором месте с 38 баллами располагается "Краснодар", имеющий одну игру в запасе (сегодня против "Локомотива"). Тройку лидеров чемпионата замыкает столичный "Спартак", набравший в 18-ти турах 37 баллов.
Напомним, "Зенит" в субботу на своем поле потерпел второе поражение подряд, уступив "Акрону". Ранее коллектив Сергея Семака проиграл "Крыльям Советов".
Шавло оценил шансы "Спартака" на чемпионство
Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Сергей Шавло высказался о шансах красно-белых на золотые медали РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ