- Результатом матча "Зенита" и "Крыльев" немножко удивлён. Когда Глушенков забил на четвёртой минуте, думал, что всё будет спокойно. Но ребята из "Крыльев" молодцы - их не выбил из колеи этот гол. Можно сказать, что переехали "Зенит", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Встреча 17-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Крыльями Советов" прошла 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась победой самарского коллектива со счетом 3:2.
На данный момент в активе "Крыльев Советов" после 18-ти туров 18 очков, клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В активе "Зенита" 39 очков, клуб с берегов Невы лидирует в чемпионате.
"Спартак", набравший 37 баллов, занимает третье место в РПЛ. В последнем матче этого года красно-белые разгромили "Пари НН" со счетом 3:0.
Защитник "Спартака" Чернов: "Крылья Советов" переехали "Зенит"
Футболист "Спартака" Никита Чернов, ранее выступавший за "Крылья Советов", высказался о победе самарской команды над "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"