"Конечно, нам нужно усиление, но в этом нет ничего нового. "Реалу" тоже нужно было усиление, поэтому они подписали Мбаппе. Мы Мбаппе взять не можем, но найдём ребят, которые могли бы соответствовать уровню РПЛ", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Вчера, 7-го декабря, махачкалинское "Динамо" уступило на своем поле казанскому "Рубину" в 18-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. После 18-ти сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 17 набранных очков. После зимней паузы, в 19-м туре РПЛ, "Динамо" Махачкала сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".
Также Махачкалинцы проведут встречу с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Президент махачкалинского "Динамо": Мбаппе взять не можем, но найдём ребят, которые могли бы соответствовать уровню
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о трансферной политике клуба.
Фото: "Динамо" Махачкала