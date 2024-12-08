"Игра рукой Ленини? Хоть это 60 метров до ворот, три в два на скорости. Это был срыв перспективной атаки, и должна была быть показана желтая карточка, должно быть удаление", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Описываемый эпизод произошел на 44-й минуте матча. К тому моменту игрок "Краснодара" Кевин Ленини уже имел желтую карточку, которую ему главный арбитр встречи Василий Казарцев показал на 10-й минуте за грубую игру (наступил на ногу Батракова).
Матч 18-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Краснодаром" и московским "Локомотивом" прошёл в Краснодаре 8 декабря и завершился вничью 0:0.
Лапочкин заявил, что игрок "Краснодара" Ленини в матче с "Локомотивом" должен был быть удален
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод из матча между "Краснодаром" и "Локомотивом", где полузащитник "быков" Кевин Ленини сыграл рукой.
Фото: ФК "Краснодар"