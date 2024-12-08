"Приход Соболева — самое провальное решение клуба за эти три месяца. По факту, на всех хрен положили, и прежде всего, на болельщиков, которые не хотели его видеть в составе. Но все равно его взяли, отдали Сергеева в другую команду, который еще и "похоронил" "Зенит" в Петербурге, дают 10-11 матчей шансы, а он все так же никакущий. Так что это системная ошибка клуба", - приводит слова Николаева "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" выкупил Александра Соболева у московского "Спартака" в августе 2024 года за 10 млн евро. Футбольный клуб и нападающий заключили друг с другом трехлетний контракт с возможностью продления срока его действия на еще один год. В соответствии с информацией, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 7,5 млн евро.
После перехода форвард в составе "Зенита" принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых результативными действиями не отметился, и в 5 матчах Кубка России, в которых забил соперникам 2 гола и отдал партнерам по команде 1 голевую передачу.
Андрей Николаев: в "Зените" на всех хрен положили и взяли никакущего Соболева. Это провальное решение
Бывший игрок "Зенита" Андрей Николаев высказался о приобретении петербургским клубом нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"