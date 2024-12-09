"Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: "У нас есть интерес". По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать?" - цитирует Мусаева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация об интересе французского "ПСЖ" к полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяна. По данным прессы, парижане готовы заплатить за трансфер воспитанника "горожан" 20 миллионов евро. В летнее трансферное окно за 20 миллионов евро из "Краснодара" в "ПСЖ" перебрался голкипер Матвей Сафонов.
Мусаев - об интересе "ПСЖ" к Сперцяну: когда они покупали Сафонова, сразу обратились в клуб. Смысл слухи обсуждать?
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о возможном уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна в "ПСЖ".
Фото: официальный сайт "Краснодара"