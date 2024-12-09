"В матче "Зенит" — "Акрон" рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера "Акрона" Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча", - приводит слова Григорьянца "СЭ".
Петербургский "Зенит" и тольяттинский "Акрон" встречались друг с другом 7 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе тольяттинской команды отличились Стефан Лончар и Артём Дзюба, а единственный гол "Зенита" на свой счет записал Андрей Мостовой.
Благодаря этой победе "Акрон" набрал 22 очка и закрепился на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, а у "Зенита" в активе осталось 39 очков, с которыми сине-бело-голубые сейчас располагаются на второй строчке.
Дзюба может быть наказан по итогам матча с "Зенитом"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц анонсировал рассмотрение органом дисциплинарной власти нарушение членов команды "Акрона" в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"