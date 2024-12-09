"13 января команда пройдет медосмотр, а через день вылетит в Катар, где до 27 января пройдет первый сбор. Второй и третий сборы пройдут в ОАЭ - с 1 по 15 февраля (Абу-Даби) и с 18 по 27 или 28 февраля (Дубай). На матч в Ростов-на-Дону команда полетит из ОАЭ", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "РИА Новости".
Последний официальный матч в 2024 году московское "Динамо" провело 8 декабря - бело-голубые на своем поле принимали подмосковные "Химки" и одержали победу со счётом 4:1. Первый официальный матч в 2025 году подопечные Марцела Лички проведут в промежутке с 28 февраля по 3 марта на выезде против "Ростова" (точная дата встречи будет известна позднее).
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Динамо", набрав 35 очков, располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
В "Динамо" рассказали, где и когда команда проведёт зимние сборы 2025 года
Пресс-служба московского "Динамо" огласила планы команды на проведение зимних сборов в январе-феврале 2025 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва