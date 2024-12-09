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Семшов: из-за околофутбольных дел игроки "Крыльев Советов" сейчас на взводе, на всё реагируют

Бывший игрок "Крыльев Советов" Игорь Семшов прокомментировал инцидент в телеграм-канале самарского клуба с поздравлениями в адрес тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Есть определённая конкуренция, когда выступают команды из одного региона. Если поздравляет губернатор, это одна история – он может болеть за две команды. А из Самары кто-то ревностно относится. К этому сейчас чрезмерное внимание, потому что "Крылья" и так во многих околофутбольных делах замешаны. До этого про отставку тренера говорили, потом появились высказывания губернатора. Поэтому футболисты сейчас на взводе, на всё реагируют", - приводит слова Семшова "Советский спорт".

7 декабря в телеграм-канале "Крыльев Советов" пресс-служба самарского клуба сначала поделилась видеороликом из телеграм-канала губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, где тот поздравлял тольяттинский "Акрон" с победой над петербургским "Зенитом" в матче 18-го тура РПЛ, а затем написала о присоединении к поздравлениям.

В ответ на это футболисты "Крыльев Советов", которые имели доступ к клубному телеграм-каналу, в ответ на это выложили свои видеообращения, где выразили несогласие с действиями сотрудников пресс-службы самарского клуба.

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