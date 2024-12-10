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Песьяков заявил, что не жалеет о переходе в "Крылья Советов"

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков высказался о своем решении перейти летом в самарский клуб.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не жалею ли, что выбрал "Крылья"? Блин, знаете, мне здесь минут на 20 придётся вам рассказывать всю ситуацию. Не знаю… тут задействованы мои близкие, поэтому в целом я ни о чём не жалею, - передает слова вратаря "ВсеПроСпорт".

35-летний Песьяков пополнил состав самарского клуба летом 2024 года, подписав контракт на один сезон. Его предыдущим клубом был "Ростов".

В этом сезоне РПЛ Песьяков выходил на поле в семи матчах, в которых пропустил девять голов и сделал одну голевую передачу. В трех поединках Песьяков сохранил свои ворота "сухими".

"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу, находясь на 10-м месте в турнирной таблице с 18-ю набранными очками.

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