- Не жалею ли, что выбрал "Крылья"? Блин, знаете, мне здесь минут на 20 придётся вам рассказывать всю ситуацию. Не знаю… тут задействованы мои близкие, поэтому в целом я ни о чём не жалею, - передает слова вратаря "ВсеПроСпорт".
35-летний Песьяков пополнил состав самарского клуба летом 2024 года, подписав контракт на один сезон. Его предыдущим клубом был "Ростов".
В этом сезоне РПЛ Песьяков выходил на поле в семи матчах, в которых пропустил девять голов и сделал одну голевую передачу. В трех поединках Песьяков сохранил свои ворота "сухими".
"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу, находясь на 10-м месте в турнирной таблице с 18-ю набранными очками.
Песьяков заявил, что не жалеет о переходе в "Крылья Советов"
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков высказался о своем решении перейти летом в самарский клуб.
Фото: Официальный сайт РПЛ