Напомним, "Зенит" на протяжении шести сезонов подряд становится чемпионом России. 25 мая 2025 года петербургскому клубу исполнится 100 лет.
- Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие - это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул, - цитирует бразильского футболиста "СЭ".
30-летний Дуглас выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего бразилец провел за сине-бело-голубых 204 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал 33 результативные передачи. Контракт защитника с "Зенитом" действует до лета 2027 года.
В этом сезоне Дуглас Сантос принял участие в 18-ти матчах и сделал три ассиста на партнеров. "Зенит" с 39 баллами располагается на втором месте в таблице чемпионата.
Дуглас Сантос: "Зенит" в год столетия обязан выиграть РПЛ
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос заявил, что сине-бело-голубые обязаны выиграть золотые медали РПЛ в год своего столетия.
Фото: ФК "Зенит"