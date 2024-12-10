Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
20:45
СелтикНе начат
Жирона
20:45
ЛиверпульНе начат
Брюгге
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Брест
23:00
ПСВНе начат
Шахтер
23:00
БаварияНе начат
Аталанта
23:00
Реал МадридНе начат
Байер
23:00
ИнтерНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Астон ВиллаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
ПСЖНе начат

Дуглас Сантос: "Зенит" в год столетия обязан выиграть РПЛ

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос заявил, что сине-бело-голубые обязаны выиграть золотые медали РПЛ в год своего столетия.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, "Зенит" на протяжении шести сезонов подряд становится чемпионом России. 25 мая 2025 года петербургскому клубу исполнится 100 лет.

- Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие - это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул, - цитирует бразильского футболиста "СЭ".

30-летний Дуглас выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего бразилец провел за сине-бело-голубых 204 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал 33 результативные передачи. Контракт защитника с "Зенитом" действует до лета 2027 года.

В этом сезоне Дуглас Сантос принял участие в 18-ти матчах и сделал три ассиста на партнеров. "Зенит" с 39 баллами располагается на втором месте в таблице чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится