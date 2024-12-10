"Зенит" из Санкт-Петербурга обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой рассмотреть судейство главного рефери Владимира Москалёва в домашнем для сине-бело-голубых матче 18 тура РПЛ с тольяттинским "Акроном" (1:2), сообщают СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
По данным источника, у петербуржцев вызвали вопросы моменты с отменой гола нападающего Матео Кассьерры на 69-й минуте и отменой гола нападающего Лусиано Гонду на 90+8-й минуте игры.
"Зенит" набрал 39 очков в 18 матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, уступая имеющему столько же очков "Краснодару" по результату личной встречи.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" обратился в ЭСК по итогам проигранного матча 18 тура РПЛ с "Акроном"
Петербургский "Зенит" подал обращение в Экспертно-судейскую комиссию по поводу отменённых голов в ворота "Акрона" в матче 18 тура РПЛ (1:2).
Фото: РФС