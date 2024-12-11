"Женя является амбассадором "Динамо", мы с ней активно взаимодействуем. Это и автограф-сессии, и участие в освещении жизни клуба, и различные съемки. Медведева часто приходит на стадион, искренне болеет за нас. Два года подряд Женя ездила освещать наши зимние сборы. Не буду раскрывать всех секретов, но вы вновь увидите известных болельщиков клуба на сборах "Динамо", - приводит слова Пивоварова ТАСС.
Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию. 17 ноября фигуристка в конце товарищеского шоу-матча "Динамо" с медиаклубом "Амкал" появилась на поле в составе бело-голубых. Встреча завершилась победой "Амкала" со счетом 2:3.
"Динамо" под руководством чешского специалиста Марцела Лички в 18-ти турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрало 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В первом после возобновления чемпионата туре бело-голубые на выезде в начале марта сыграют против "Ростова".
В "Динамо" рассказали о взаимодействии с фигуристкой Евгенией Медведевой
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, как бело-голубые будут продолжать работу с фигуристкой Евгенией Медведевой.
Фото: ФК "Динамо" Москва