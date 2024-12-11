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Черышев назвал высокий рост причиной успешной игры Артёма Дзюбы

Главный тренер ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев высказался об игре нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Если бы Артём был поменьше ростом и габаритами, он бы не играл так успешно. Подступиться к Артёму очень тяжело, он правильно защищает мяч и разворачивается. Но это уже сказывается опыт. Артём всё делает правильно", – приводит слова Черышева Metaratings.

Артёме Дзюбе 36 лет. В настоящее время нападающий выступает в составе тольяттинского "Акрона", с которым в сентябре 2024 года в статусе свободного агента после ухода из московского "Локомотива" подписал однолетний контракт. В текущем сезоне форвард принял участие в 11 официальных матчах, в которых 3 раза поражал ворота соперников и 3 раза отдавал голевую передачу партнерам по команде.

Дзюба сейчас на один забитый мяч отстает от Александра Кержакова (232 против 233), за которым сохраняется звание лучшего бомбардира в истории российского футбола.

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