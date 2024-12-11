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Владелец "Акрона" высказался о будущем Артема Дзюбы в тольяттинском клубе

Владелец "Акрона" Павел Морозов высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Пока не беседовали с Артемом на тему продления контракта, пока не планируем разговаривать. Посмотрим во второй части сезона, каким будет желание Артема. Пока не готов сказать по нашей дальнейшей стратегии", - цитирует Морозова Odds.ru

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.

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