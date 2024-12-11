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Федорищев: понятия не имею, связано ли задержание Садыгова с матчем "Химки" - "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не знает, с чем может быть связано задержание инвестора "Химок" Туфана Садыгова.
Фото: Правительство Самарской области
"Связано ли задержание Садыгова с матчем "Химки" - "Крылья Советов"? Понятия не имею, впервые слышу об этом. Абсолютно не знаю, связано ли это с коррупционным делом", - цитирует Федорищева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, возможно, причиной задержания бизнесмена Туфана Садыгова стало невыполнение государственных контрактов, а также проведение матча между командами "Химки" и "Крылья Советов" в рамках чемпионата России 24 апреля 2022 года. В своем письме руководству российской Премьер-лиги Федорищев упоминал эту игру и просил лигу предоставить информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с коррупцией.

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