- Не думаю, что "Спартак" станет чемпионом России в этом сезоне. Конечно, произойти может всякое, но им не хватает терпения и стабильности в решениях. Никто так часто не меняет менеджеров и тренеров, как "Спартак".
"Краснодар" и "Зенит", на мой взгляд, имеют больше шансов на чемпионство, - передает слова Барбозы "РБ Спорт".
После 18-ти туров лидирует в турнирной таблице РПЛ "Краснодар", набравший 39 очков. Столько же баллов у петербургского "Зенита", но "быки" выше сине-бело-голубых по дополнительным показателям. В активе "Спартака" 37 баллов, красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.
После зимней паузы "Спартак" при своих болельщиках встретится с идущим на последнем месте "Оренбургом", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта на "Лукойл Арене".
Агент Барбоза: не думаю, что "Спартак" в текущем сезоне станет чемпионом
Агент Паулу Барбоза считает, что столичному "Спартаку" в этом сезоне не удастся выиграть чемпионат России.
Фото: Официальный сайт РПЛ