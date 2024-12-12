- Ожидаемо, что Алексей стал обладателем номинации "Первая пятёрка". А кто ещё из молодых смотрелся ярче? Не помню, чтобы игрок в столь юном возрасте начинал так играть. Вспоминаю яркий дебют Марата Измайлова, но в этом нет никакого сравнения - Алексей гораздо интереснее, - цитирует Кузьмичева "РИА Новости".
19-летний Батраков в текущем сезоне РПЛ выходил на поле в 17-ти матчах, в которых записал на свой счет 10 голов и шесть голевых передач на партнеров. Полузащитник "Локомотива" находится на втором месте в списке лучших бомбардиров РПЛ в текущем сезоне.
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу, находясь на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, в активе "железнодорожников" 35 очков. В первом матче после возобновления чемпионата "Локомотив" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", встреча 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.
Представитель Батракова: Алексей гораздо интереснее Марата Измайлова
Представитель Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о своем клиенте, который был признан лучшим молодым игроком России.
Фото: Официальный сайт РПЛ