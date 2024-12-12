— "Спартак" можно назвать претендентом на чемпионство?
— 100%. "Спартак" начал не ахти, был очень нестабилен, но концовку провел шикарно и по качеству игры, и по результатам. "Спартак" в двух очках от первого места, так что он будет бороться за титул, - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" одержал в чемпионате России шесть побед кряду. После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела в нижнюю сетку Кубка России, где сыграет с тольяттинским "Акроном".
Этим летом команду возглавил Деян Станкович, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Дьяков: "Спартак" 100 процентов является претендентом на чемпионство
Фото: ФК "Спартак"