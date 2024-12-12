"Артем Дзюба — маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нем строится наша атака. Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил "Зениту". То, что он делает на поле, — это волшебство", - цитирует Джурасовича "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинский клуб располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.
Джурасович: Артем Дзюба - маэстро, он очень много значит для "Акрона"
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович высказался об игре Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"