"В "Зените" сейчас иностранцы принимают гражданство, получают российские паспорта. Но это не должно им обеспечивать место в составе. Должна быть конкуренция! А они как-то успокоились. Даже капитан команды Дуглас Сантос концовку года провёл очень неважно. Алип — то же самое", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Напомним, что ранее бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт Российской Федерации. Игрок выступает за петербуржцев с лета 2019 года. Всего Сантос провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 204 матча и записал на свой счет 7 забитых мячей и 33 результативные передачи.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов.
Орлов: российский паспорт не должен обеспечивать иностранцам место в составе "Зенита"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре легионеров "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"