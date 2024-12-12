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Агент Монтеса опроверг возможный уход игрока из "Локомотива" зимой

Агент Серхио Висуэте, представляющий интересы защитника "Локомотива" Сесара Монтеса, заявил, что игрок счастлив в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
- Это ложь. Сесар очень счастлив в "Локомотиве", продолжает выступать за клуб. У нас нет ни одного другого предложения, мы ни с кем не общаемся — ни в Мексике, ни в любой другой стране. Информация о его возможном уходе — чистейший фейк. Полная ложь.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что мексиканский центральный защитник Сесар Монтес может уйти из московского "Локомотива" в это зимнее трансферное окно.

Монтес перебрался в Россию в сентябре этого года из испанской "Альмерии". 27-летний игрок заключил с красно-зелеными контракт до конца июня 2029 года. В составе "железнодорожников" футболист провел 12 матчей и отметился в них одном забитым голом.

Источник: "СЭ"

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