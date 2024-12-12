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Источник: от предложения "Спартака" отказался спортивный директор "РБ Лейпциг" Шрёдер

По информации СМИ, спортивный директор системы "Ред Булл" Рувен Шрёдер ответил отказом на предложение московского "Спартака" занять аналогичную должность.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что после того, как пост директора по международным связям в системе "Ред Булл" занял Юрген Клопп, Шрёдер был готов рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но от варианта с московским "Спартаком" (как и от работы в России, вообще) отказался.

Тогда менеджер трудился в "РБ Лейпциге", а с 1 декабря 2024 года он перешел на работу в "РБ Зальцбург".

Напомним, московский "Спартак" остается без спортивного директора с 10 ноября 2024 года, когда из клуба ушел португальский менеджер Томаш Амарал.

Источник: Metaratings

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