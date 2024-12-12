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"Ни одного поражения от "Зенита" за год". Дзюба назвал самое счастливое событие года

Форвард "Акрона" Артем Дзюба рассказал, какое событие в уходящем году стало для него самым счастливым.
Фото: ФК "Акрон"
- Ни одного поражения от "Зенита" за год: две победы с "Локомотивом" и победа с "Акроном". Первую игру с "Акроном" против "Зенита" я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от "Зенита", пока я был на поле.

Нападающий Артем Дзюба минувшим летом ушел из московского "Локомотива" в связи с истечением срока контракта. Осенью 36-летний футболист подписал контракт с "Акроном".

В составе тольяттинской команды форвард принял участие в 11 матчах российской Премьер-лиги и Кубка России, в которых записал на свой счет три забитых мяча и столько же результативных передач.

Дзюба выступал за петербургский "Зенит" с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых игрок завоевал 10 различных титулов.

Источник: Sport24

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