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Источник: "Бетис" рассматривает трансфер Тикнизяна из "Локомотива"

По информации СМИ, игрок "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян входит в шорт-лист испанского "Бетиса".
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что представитель Ла Лиги рассматривает вариант с переходом 25-летнего защитника с прицелом на летнее трансферное окно. При этом стороны пока официально не контактировали друг с другом.

Наир Тикнизян является игроком "Локомотива" с августа 2021 года. Срок контракта между игроком сборной Армении и московским футбольным клубом должен истечь 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 млн евро.

В текущем сезоне Тикнизян в составе "железнодорожников" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи и получил 5 желтых карточек.

Источник: Legalbet

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