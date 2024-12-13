"Голова-то у него на месте. Но всегда сложно держать планку, которую ты задрал. Этот год для него переломный. Костя старается, я вижу. Но уже не все получается. Ему надо разнообразить свой арсенал, чтобы обманывать защитников. Такая же история ждет Батракова. В следующем сезоне он столько уже не забьет", - приводит слова Силкина "Евро-Футбол.Ру".
Константин Тюкавин выступает за московское "Динамо". В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 21 официальных матчах, в которых забил соперникам 8 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. При этом в прошлом сезоне он за 38 матчей сумел отличиться 17 забитыми голами и 10 результативными передачами.
Алексей Батраков выступает за московский "Локомотив". В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил соперникам 11 голов и отдал партнерам по команде 8 голевых передач.
Силкин: Батракова ждет такая же история, как у Тюкавина. В следующем сезоне он столько не забьет
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин ответил на вопрос, не закружилась ли голова у нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина после успешного прошлого сезона.
Фото: ФК "Локомотив"