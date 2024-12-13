"Это очень печально. Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену", - приводит слова Кордобы "Известия".
ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года приняли решение отстранить футбольные клубы и сборные из России от участия в соревнованиях, которые проводятся под эгидой этих организаций. Данное отстранение действует до сих пор и, по заявлениям руководителей международных футбольных организаций, будет продолжать действовать до момента прекращения военных действий на территории Украины.
Таким образом, последние без малого 3 года сборная России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным проводит исключительно товарищеские матчи. Последним соперником россиян 19 ноября стала сборная Сирии, которая потерпела поражение со счётом 0:4.
"Это печально и несправедливо". Кордоба выступает за возвращение сборной России на международную арену
Колумбийский футболист "Краснодара" Джон Кордоба поделился своим мнением об отстранении сборной России от участия в международных турнирах.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу