Сообщается, что бело-голубые и 32-летний футболист в настоящее время не ведут переговоры о продлении контракта, срок которого истекает 30 июня 2025 года. Этой ситуацией может воспользоваться нидерландский "ПСВ", представители которого контактировали с защитником, но конкретного предложения пока не делали.
Эли Даса выступает в московском "Динамо" с сентября 2022 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость израильского футболиста составляет 1,2 млн евро. В текущем сезоне правый защитник в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах (в среднем, 70,8 мин. за игру), в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки.
Источник: Odds.ru
Источник: представители "ПСВ" контактировали с защитником "Динамо" Дасой
По информации СМИ, игрок московского "Динамо" и сборной Израиля Эли Даса может перейти в нидерландский "ПСВ".
Фото: ФК "Динамо" Москва