Сообщается, что на данный момент вопрос заключается только в дате назначения Тер-Абрамяна на должность. 36-летний менеджер должен заняться всей операционной работой самарского клуба, а в его команду может войти экс-председатель совета директоров нижегородского "Пари НН" Дмитрий Кондратов.
В настоящее время генеральным директором "Крыльев Советов" является Вадим Андреев. Самарцы в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ушли на зимний перерыв с 18-ю очками, набранными в 18 матчах, и на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": в ближайшее время гендиректором "Крыльев Советов" должен стать Тер-Абрамян
По информации СМИ, несмотря на заявление правительства Самарской области, должность генерального директора "Крыльев Советов" займёт коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.
Фото: ФНЛ