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"Матч ТВ": в ближайшее время гендиректором "Крыльев Советов" должен стать Тер-Абрамян

По информации СМИ, несмотря на заявление правительства Самарской области, должность генерального директора "Крыльев Советов" займёт коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.
Фото: ФНЛ
Сообщается, что на данный момент вопрос заключается только в дате назначения Тер-Абрамяна на должность. 36-летний менеджер должен заняться всей операционной работой самарского клуба, а в его команду может войти экс-председатель совета директоров нижегородского "Пари НН" Дмитрий Кондратов.

В настоящее время генеральным директором "Крыльев Советов" является Вадим Андреев. Самарцы в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ушли на зимний перерыв с 18-ю очками, набранными в 18 матчах, и на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

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