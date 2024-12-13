"Успехи "Спартака" в последние месяцы напрямую связаны с результативной игрой Угальде. Человек реализует каждый момент, что позволяет команде играть с преимуществом в счете. Угальде обладает инстинктом убийцы — важнейшим качеством для хорошего нападающего. Думаю, вратари соперников "Спартака" его уже боятся", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" на выезде в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. "Спартак" вылетел из верхней сетки турнира, уступив "Ростову" (1:3 - общ.).
Мостовой: Угальде обладает инстинктом убийцы — важнейшим качеством для хорошего нападающего
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"