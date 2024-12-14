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Кавазашвили: Латышонок - лучший вратарь РПЛ. Напоминает Яшина

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал лучшего голкипера в чемпионате России на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"
- Кто лучший вратарь первой части сезона РПЛ? Парень из "Зенита". Латышонок. У него не было серьезных ошибок. И он напоминает мне Яшина. Да, по манере игры, по фактуре. По фигуре, по выходам из ворот. Напоминает мне Льва Ивановича.

26-летний вратарь Евгений Латышонок перешел в "Зенит" минувшим летом из калининградской "Балтики". Стороны подписали контракт до конца июня 2028 года. За сине-бело-голубых голкипер провел 16 матчей в различных турнирах, в которых пропустил всего 9 мячей и 10 раз оставил ворота в неприкосновенности. Болельщики петербургского клуба неоднократно выбирали Латышонка лучшим игроком месяца.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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