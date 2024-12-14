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Пименов связал спад в игре "Зенита" с формой бразильцев

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о проблемах "Зенита" в концовке года. Перед зимней паузой питерцы потерпели два поражения подряд, уступив "Крыльям Советов" (2:3) и "Акрону" (1:2).
Фото: РИА Новости
"С чем связан спад в игре "Зенита"? Бразильцы изживают себя в команде. И меня очень удивила покупка Соболева. Я хорошо отношусь к нему, но получается, что из-за наличия больших форвардов "Зенит" стал сваливаться на навал. Зачем?" - приводит слова Пименова "РБ Спорт".

Также эксперт заявил, что у него из бразильцев "Зенита" уважение вызывает Мантуан. Пименов отметил, что футболист спокойно выходит на замену и делает своё дело.

"Зенит" после первой части сезона занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Столько же баллов у лидирующего "Краснодара".

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