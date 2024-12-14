"На фоне этих двух команд ["Краснодара" и "Спартака"] он выглядит отрицательно. Питерцы хуже, чем были в прошлом году, и еще хуже, чем в позапрошлом. На перерыв они уходят с отрицательными результатами. Но всем надо насторожиться. Он просто так это не оставит. Все-таки для него этот год юбилейный. Зимой могут быть покупки. Поэтому будущее туманное, но это интересно", - приводит слова Балахнина "Евро-Футбол.Ру".
Петербургский "Зенит" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с 39-ю набранными очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Первое место в настоящее время занимает футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе тоже 39 очков, но имеется преимущество перед сине-бело-голубыми в виде победы в очной встрече (в 10-м туре со счетом 2:0).
Тройку лидеров РПЛ замыкает московский "Спартак", который в 18 матчах набрал 37 очков. Чемпионат России после зимнего перерыва возобновиться матчами 19-го тура, которые запланированы на период с 28 февраля до 3 марта 2025 года.
Балахнин: "Зенит" на фоне "Спартака" и "Краснодара" выглядит отрицательно
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал выступление петербургского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"