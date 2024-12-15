- Игрок года в нашем чемпионате? Лучшим, безусловно, был Батраков. Алексей ярко дебютировал. И где?то благодаря и ему "Локомотив" борется в нынешнем сезоне за чемпионство, - цитирует Пименова Matchtv.ru.
19-летний полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков дебютировал во взрослом футболе в марте 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за красно-зелёных во всех турнирах, 11 забитых мячей и 8 результативных передач.
"Локомотив" набрал 35 очков в 18 матчах и находится в турнирной таблице РПЛ на пятом месте, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.
Пименов: лучшим игроком был Батраков, благодаря ему "Локомотив" в РПЛ борется за чемпионство
Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов ответил на вопрос о лучшем футболисте 2024 года в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Локомотив"