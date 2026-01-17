- В одном из интервью вы сказали: "Советую Семаку стать злее". Что имели в виду?
- Это действительно так! Мне кажется, поэтому "Зенит" не стал чемпионом в прошлом сезоне... Там сейчас лучшие игроки в РПЛ. Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много, - сказал Зделар "Спорт-Экспресс".
В прошлом сезоне чемпионата России петербургский "Зенит" занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков. На первой строчке расположился "Краснодар" с 67 баллами в своем активе.
Сергей Семак стал главным тренером сине-бело-голубых в конце мая 2018 года. Вместе с клубом российский специалист 6 раз становился чемпионом России, выигрывал 2 Кубка России и 5 Суперкубков России.
Зделар: игроки "Зенита" слишком много себе позволяют
Бывший игрок "Зенита" Саша Зделар высказался о выступлении команды в прошлом сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"