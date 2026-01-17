Экс-игрок ЦСКА: Баринов принесет много пользы клубу

"Баринов - очень хороший футболист, он игрок сборной, был лидером "Локомотива". Думаю, он принесет много пользы ЦСКА", - сказал Масалитин "Матч ТВ".
13 января стало известно, что Дмитрий Баринов перешел в московский ЦСКА. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее опорный полузащитник выступал в составе "Локомотива". В текущем сезоне футболист провел за "железнодорожников" 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о трансфере Дмитрия Баринова в клуб.
Фото: ФК ЦСКА