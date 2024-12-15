- Согласен ли, что со Станковичем "Спартак" может стать чемпионом? Посмотрим. Если смотреть по нынешней игре, то вероятность большая. Но зимняя пауза может многое изменить, - передаёт слова Обухова "РБ Спорт".
"Спартак" набрал 37 очков в 18 матчах и к наступлению зимней паузы в Российской премьер-лиге занимает в турнирной таблице третье место, уступая по 2 очка "Краснодару" и "Зениту". В шести последних матчах чемпионата России красно-белые одержали шесть побед с суммарным счётом 19:2.
Обухов: может ли "Спартак" со Станковичем стать чемпионом? По нынешней игре вероятность большая
Экс-нападающий "Спартака" Владимир Обухов ответил на вопрос о возможности чемпионства красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"