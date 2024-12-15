"Сложно кого-то выделить, но осень здорово первую часть сезона провел Деян Станкович. Сначала у него были проблемы — было видно, что он только привыкает к нашему футболу. Но затем просто фантастический результат показал "Спартак". Команда показывает яркий футбол, раскрылся Угальде. Точно выделю Станковича. Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше", - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
Деян Станкович был назначен главным тренером московского "Спартака" в мае 2024 года. Сербский специалист и футбольный клуб заключили друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26.
Под его руководством красно-белые в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков, которые на данный момент позволяют занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от текущих лидеров - "Краснодара" и "Зенита" - составляет 2 очка. В Кубке России "Спартак" весной продолжит выступление на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов, где на выезде придётся сыграть против тольяттинского "Акрона".
Булыкин: сейчас Станкович лучше, чем Мусаев и Семак
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о том, кто в первой части текущего сезона РПЛ стал лучшим тренером.
Фото: ФК "Спартак"