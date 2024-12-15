"В том году "Зенит" тоже заканчивал первую часть сезона вторым. Что будет дальше, зависит от команды. Бразильцы сдали? Может быть, они не сдали — но наверное, играют не на максимум. Думаю, что могут играть значительно сильнее. Не знаю, снизили ли они к себе требования, но были матчи, когда они действовали значительно ярче, чем сейчас", - приводит слова Широкова "СЭ".
Петербургский "Зенит" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с 39-ю набранными очками располагается на втором месте в турнирной таблице. Лидирующему "Краснодару" сине-бело-голубе уступают по дополнительному показателю - результату личной встречи команд.
В Кубке России подопечные Сергея Семака продолжат выступление на стадии 1/2 финала Пути РПЛ, где весной в двухматчевом противостоянии придётся сыграть против футбольного клуба "Ростов".
Широков: бразильцы "Зенита" играют не на максимум
Бывший игрок "Зенита" Роман Широков поделился своим мнением о выступлении в составе петербургского клуба бразильских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"