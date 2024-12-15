"У Семака огромные ресурсы — такая команда вполне способна уходить на перерыв с отрывом в условные 9 очков от второго места. Как я могу назвать лучшим того, кто с таким подбором исполнителей идет на втором месте? Думаю, что это объективная оценка при всем уважении к Семаку", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые уступают лидирующему "Краснодару" по дополнительному показателю - результату личной встречи, которая состоялась в Краснодаре в 10-м туре РПЛ (тогда победу одержали "быки" со счётом 2:0).
Сергей Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством петербуржцы шесть сезонов подряд становились чемпионами России.
Гладилин: как Семака можно назвать лучшим, если "Зенит" с таким подбором игроков идет вторым?
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин оценил работу главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"