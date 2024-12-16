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Гендиректор "Спартака" назвал лучшими футболистами года в России четырех игроков игроков красно-белых

Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению 47-летнего менеджера, лучшим футболистом 2024 года в России стал аргентинский полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко, который пополнил состав красно-белых в июле 2024 года.

Кроме того, в свою четверку лучших Малышев включил ещё трёх игроков "Спартака": нападающего Манфреда Угальде, полузащитника Наиля Умярова и вратаря Александра Максименко. На пятое место генеральный директор московского клуба поставил полузащитника Александра Головина, который выступает не в РПЛ, а в Лиге 1 - в составе "Монако".

Именно Александр Головин был признан лучшим футболистом 2024 года в России. 28-летний хавбек удостоился этой награды второй год подряд.

Источник: "СЭ"

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