По мнению 39-летнего менеджера, лучшим футболистом 2024 года в России стал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин.
Кроме того, в свою четверку лучших Удальцов включил полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова, полузащитника "Монако" Александра Головина, нападающего "Краснодара" Джона Кордобу и нападающего подмосковных "Химок" Илью Садыгова.
Отметим, что Садыгов в 2024 году в общей сложности принял участие в 21 официальном матче (в среднем, 27,2 мин. за игру), в котором отдал партнерам по команде 2 голевые передачи и не забил ни одного гола. Илья Садыгов выступает за "Химки" с лета 2021 года, когда, по информации СМИ, инвестором подмосковного клуба стал его отец, Туфан.
Источник: "СЭ"
Спортдир "Пари НН" включил Садыгова в топ-5 лучших футболистов России. У форварда "Химок" 0 голов в 2024 году
Спортивный директор нижегородского "Пари НН" Александр Удальцов назвал пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ФК "Химки"