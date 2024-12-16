"В первую очередь, Саша стал сильнее ментально. Извлёк уроки из ошибок прошедшего периода, играет стабильно в чемпионате, и на сегодня это вратарь, с которым можно решать любые турнирные задачи. Не вижу у него никаких слабых мест", - приводит слова Кафанова Metaratings.
Александр Максименко является воспитанником московского "Спартака". Действующий контракт между вратарем и футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2024 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 4 млн евро.
В текущем сезоне голкипер в составе красно-белых в общей сложности в 18 официальных матчах, 11 из которых им были отыграны "на ноль", а в остальных матчах он всего пропустил 14 голов.
Кафанов: Максименко стал сильнее ментально, не вижу у него слабых мест
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выступление в текущем сезоне вратаря московского "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"