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"Матч ТВ": Еремякин покинул пост президента "Оренбурга"

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин покидает клуб.
Фото: ФК "Оренбург"
Как сообщает источник, Василий Еремякин больше не является президентом футбольного клуба "Оренбург". На его место будет назначен Кирилл Волженкин, который ранее занимал должность генерального директора в "Балтике".

Еремякин был президентом оренбургского клуба с мая 2020 года.

После 18 туров в рамках российской Премьер-лиги "Оренбург" набрал 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

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