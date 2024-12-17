Как сообщает источник, Василий Еремякин больше не является президентом футбольного клуба "Оренбург". На его место будет назначен Кирилл Волженкин, который ранее занимал должность генерального директора в "Балтике".
Еремякин был президентом оренбургского клуба с мая 2020 года.
После 18 туров в рамках российской Премьер-лиги "Оренбург" набрал 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Еремякин покинул пост президента "Оренбурга"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин покидает клуб.
Фото: ФК "Оренбург"