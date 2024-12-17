Матчи Скрыть

Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев высказался о возможной отставке Слишковича

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможной отставке с поста главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
"Все возможно. Решение зависит от целей и задач, которые ставят новые президент и спортивный директор. Вероятность есть всегда. Причем тренера могут у тебя забрать, даже не спрашивая", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

Владимир Слишкович был назначен главным тренером "Оренбурга" в октябре этого года - босниец сменил на посту Давида Деограсию. Напомним, что ранее Слишкович исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке" после отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 8 набранных очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится