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Футболист "Ростова" Комличенко: меня пугают цены на продукты

Форвард "Ростова" Николай Комличенко дал свой комментарий по поводу цен на продукты питания.
Фото: ФК "Ростов"
- Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их. Они реально вкусные! Я южный парень, я разбираюсь. Но я не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит, ха-ха! - цитирует Комличенко "Чемпионат".

29-летний Комличенко выступает за "Ростов" с 2021 года. Всего форвард провел за донскую команду 115 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 24 голевые передачи. Трудовой договор Комличенко с "Ростовом" рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне футболист "Ростова" выходил на поле в 15 матчах РПЛ, в которых шесть раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам. "Ростов" с 26 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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