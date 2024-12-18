- На мой взгляд, Станкович. "Спартак" под конец года выдал шикарную серию, при этом показывая интересный футбол. Я еще после поражения "Спартака" от "Оренбурга" сказал, что Станковичу нужно дать время. У них есть все шансы побороться за медали в этом сезоне, - передает слова экс-игрока красно-белых "РБ Спорт".
"Спартак" под руководством серба Станковича провел в РПЛ 18 матчей, в которых набрал 37 очков. Красно-белые одержали 11 побед и потерпели три поражения, четыре игры завершились вничью. "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Красно-белые в последнем матче перед зимним перерывом на своем поле принимали "Пари НН" и одержали победу со счетом 3:0, по голу в составе "Спартака" забили Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.
В первом матче после зимней паузы коллектив Станковича на своем поле примет "Оренбург", встреча 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта на "Лукойл Арене".
Мостовой: у "Спартака" есть все шансы побороться за медали
Экс-игрок "Спартака", "Сельты" и других клубов Александр Мостовой назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ