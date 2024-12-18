- Как бы я в трёх словах описал восьмиматчевую безвыигрышную серию "Ростова"? Неприятно. Больно. Обидно. Как так получилось? Нет одной причины. Мы же не стали все вдруг плохими футболистами. Все игры складывалось по-разному. Где-то просто не залетало, где-то недорабатывали, где-то нас обыграли, как в матче с "Акроном", где-то просто средне играли. Всё было по-разному. Мы переживали. Но не плакались, что всё плохо. Просто работали дальше. Георгич (Валерий Карпин - прим. Rusfootball.info) в этом плане нас здорово мотивировал. Он всё видел, и не было паники, - передаёт слова Комличенко "Чемпионат".
В период с 22 сентября по 1 ноября 2024 года "Ростов" не смог одержать ни одной победы в 8 матчах во всех турнирах (3 ничьих, 2 поражения в серии пенальти после ничьей в основное время и 3 поражения). Также на фоне этого отрезка у жёлто-синих состоялась безвыигрышная серия и в Российской премьер-лиге, которая началась чуть ранее (14 сентября) и составила 7 игр (3 ничьих и 4 поражения).
5 ноября в рамках первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России подопечные Валерия Карпина со счётом 1:0 обыграли на выезде московский "Спартак". Эта игра положила начало новой, победной серии "Ростова", которая к моменту наступления зимней паузы составляет 6 матчей во всех турнирах и 4 матча в РПЛ (обе серии продолжаются).
Комличенко: во время безвыигрышной серии "Ростова" Карпин нас здорово мотивировал. Всё видел, и не было паники
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о 8-матчевой беспобедной серии команды во всех турнирах с конца сентября по начало ноября 2024 года.
Фото: ФК "Ростов"