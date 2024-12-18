Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

Реал Мадрид
20:00
ПачукаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:30
ВаленсияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:45
БрентфордНе начат
Саутгемптон
23:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
20:30
ЧезенаНе начат
Рома
23:00
СампдорияНе начат

Владислав Радимов назвал лучшего игрока РПЛ в 2024 году

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов выбрал лучшего футболиста РПЛ по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Краснодар"
"Джон Кордоба – лучший футболист в России по итогам 2024 года. Колумбиец стабильно провел весь год. Джон тащит на себе «Краснодар». Более того, Кордоба стал серебряным призером Кубка Америки по футболу в составе сборной Колумбии. Важный игрок, как для своего клуба, так и для национальной команды", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

На счету форварда 15 матчей в составе национальной команды Колумбии и 4 забитых гола. Нападающий является серебряным призером Кубка Америки 2024 в составе своей сборной. Ранее Кордоба выступал за немецкий "Кёльн" и "Майнц", а также за испанскую "Гранаду" и "Эспаньол".

После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. "Зенит", располагающийся на второй строчке, имеет такое же количество очков в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится