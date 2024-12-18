Владислав Радимов назвал лучшего игрока РПЛ в 2024 году

"Джон Кордоба – лучший футболист в России по итогам 2024 года. Колумбиец стабильно провел весь год. Джон тащит на себе «Краснодар». Более того, Кордоба стал серебряным призером Кубка Америки по футболу в составе сборной Колумбии. Важный игрок, как для своего клуба, так и для национальной команды", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
На счету форварда 15 матчей в составе национальной команды Колумбии и 4 забитых гола. Нападающий является серебряным призером Кубка Америки 2024 в составе своей сборной. Ранее Кордоба выступал за немецкий "Кёльн" и "Майнц", а также за испанскую "Гранаду" и "Эспаньол".
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. "Зенит", располагающийся на второй строчке, имеет такое же количество очков в своем активе.
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Фото: ФК "Краснодар"