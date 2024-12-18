В сборной России по футболу назвали лучшие матчи 2024 года

"Наверное, против сербов. Потому что Россия — Сербия — это вывеска, так скажем. Из-за того, что в этой игре было раннее удаление, не удалось посмотреть на все, что хотели посмотреть. Вторым по силе выделил бы матч в Белоруссии. Игра дала много пищи для размышлений, много информации. Во Вьетнаме тоже получили достаточно много информации, но с учетом того, какая там была жара и влажность, она совсем недостоверная", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Товарищеский матч между сборными России и Сербии прошёл 21 марта 2024 года в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. В составе россиян забитыми голами отличились Алексей Миранчук (21 и 55 мин.), Осипенко (32 мин.) и Сергеев (90 мин.).
Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России прошёл 7 июня 2024 года в Минске на стадионе "Динамо". Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. В составе россиян забитыми голами отличились Обляков (8 мин.), Тюкавин (20 мин.), Чалов (63 и 69 мин.).
Товарищеский матч между сборными Вьетнама и России прошёл 5 сентября 2024 года в Ханое на стадионе "Ми Динь". Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0. В составе россиян забитыми голами отличились Кузяев (24 мин.), Мусаев (77 мин.), а также в исполнении вьетнамцев был автогол (61 мин.).
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Фото: телеграм-канал сборной России по футболу